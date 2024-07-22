وقرر بايدن (81 عاما)، مساء الأحد، في نهاية المطاف الانسحاب من السباق، تحت ضغط من الحزب الديمقراطي وأعلن دعم هاريس.

ووفقا لثلاثة من مساعدي بايدن، فإن الأخير وكبار مستشاريه يشعرون بالقلق من أن هاريس "غير مستعدة لمواجهة ترامب"، حسب ما نقل "أكسيوس".

وسيكون الأسبوع الحالي والمقبل حاسما بالنسبة لهاريس (59 عاما) لإثبات قدرتها على مواجهة والتفوق على منافسيها الديمقراطيين المحتملين للفوز بترشيح الحزب.

هذا ويتوقع أن وتضفي هاريس، وهي أميركية سوداء من أصل آسيوي، حيوية جديدة تماما على السباق مع ترامب (78 عاما) في ظل فرق الأجيال والثقافة.

وكانت هاريس، التي شغلت منصب المدعي العام السابق لولاية كاليفورنيا والعضو السابق في مجلس الشيوخ الأميركي، فشلت في الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

وفاز بايدن بالترشح، واختار هاريس لتكون نائبته، وواصل طريقه نحو البيت الأبيض آنذاك وتغلب على ترامب.