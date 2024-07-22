اتخذ الرئيس الأميركي جو بايدن قرار الانسحاب من الانتخابات الأميركية بعد تعرضه لضغوط متزايدة من داخل حزبه، مما يثير التساؤلات عما ستحمله الفترة القادمة من مفاجآت في الولايات المتحدة.