على مر تاريخ الولايات المتحدة، اكتفى عدد من الرؤساء بفترة واحدة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، آخرهم الرئيس جو بايدن، الديمقراطي الذي تنحى بعد ضغوط شديدة من حزبه بسبب لياقته الصحية.
وفيما يلي نبذة عن هؤلاء الرؤساء:
جو بايدن (2021-2025)
- جو بايدن (ديمقراطي) هو الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية.
- تولى منصبه في 20 يناير 2021 بعد فوزه على الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2020.
- ولد بايدن سنة 1942 في سكرانتون، بنسلفانيا، وبدأ مسيرته السياسية كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ديلاوير، حيث خدم لفترة طويلة من 1973 إلى 2009.
- شغل منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس باراك أوباما من 2009 إلى 2017، حيث كان له دور كبير في تشكيل السياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة.
- أعلن بايدن يوم الأحد 21 يوليو 2024 تنحيه عن الترشح للانتخابات بعد ضغوط من حزبه والرأي العام بسبب أدائه الكارثي في مناظرة رئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وذلك بعد شهور من التشكيك في قدراته الذهنية وصحته العامة.
دونالد ترامب (2017-2021)
- كان دونالد ترامب (الجمهوري) الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، خدم من عام 2017 إلى عام 2021.
- خسر حملته لإعادة الانتخاب في عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن. تميزت سنواته الأربع في المنصب بسياسات دولية انعزالية، وفضائح داخلية، وارتفاع معدل تبديل القيادة الحكومية، وصراع مستمر مع الصحافة، وجلسة مساءلة، وتوترات عرقية واسعة النطاق.
- رغم أن إدارته حققت بعض المكاسب المالية في السنوات الأولى من ولايته، إلا أنه بحلول عام 2020، واجهت البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير بعد أن وصلت جائحة COVID-19 إلى الأراضي الأمريكية.
- تعرض لانتقادات شديدة بسبب تعامله مع الجائحة، ومع ذلك، تمكن ترامب من الحصول على 47% من الأصوات الشعبية، مما يشير إلى دعم قوي بين أتباعه الجمهوريين.
جورج بوش (1989-1993)
- كان جورج بوش (الجمهوري) الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة، خدم من عام 1989 إلى عام 1993.
- خسر حملة إعادة انتخابه في عام 1992 أمام الديمقراطي بيل كلينتون. تصف السيرة الذاتية الرسمية للبيت الأبيض خسارة بوش في إعادة انتخابه على النحو التالي: "رغم الشعبية غير المسبوقة من هذا الانتصار العسكري والدبلوماسي، لم يستطع بوش الصمود أمام الاستياء في الداخل من اقتصاد متعثر، والعنف المتزايد في المدن الداخلية، واستمرار الإنفاق العالي على العجز."
جيمي كارتر (1977-1981)
- كان جيمي كارتر (الديمقراطي) الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة، خدم من عام 1977 إلى عام 1981.
- خسر حملة إعادة انتخابه في عام 1980 أمام الجمهوري رونالد ريغان.
- تلقي السيرة الذاتية لكارتر في البيت الأبيض باللوم على عدة عوامل في هزيمته، ليس أقلها احتجاز موظفي السفارة الأمريكية في إيران، الذي هيمن على الأخبار خلال الأشهر الأربعة عشر الأخيرة من إدارة كارتر.
جيرالد فورد (1974-1977)
- كان جيرالد ر. فورد (الجمهوري) الرئيس الثامن والثلاثين للولايات المتحدة، خدم من عام 1974 إلى عام 1977.
- خسر حملة إعادة انتخابه في عام 1976 أمام الديمقراطي جيمي كارتر. تذكر سيرته الذاتية في البيت الأبيض: "واجه فورد مهامًا شبه مستحيلة. كانت هناك تحديات التحكم في التضخم، وإحياء اقتصاد مكتئب، وحل النقص المزمن في الطاقة، ومحاولة ضمان السلام العالمي.
هربرت هوفر (1929-1933)
- كان هربرت هوفر (الجمهوري) الرئيس الحادي والثلاثين للولايات المتحدة، خدم من عام 1929 إلى عام 1933. خسر حملة إعادة انتخابه في عام 1932 أمام الديمقراطي فرانكلين د. روزفلت.
- انهيار سوق الأسهم بعد شهور من انتخاب هوفر الأول في عام 1928، وغرقت الولايات المتحدة في الكساد الكبير. أصبح هوفر كبش الفداء بعد أربع سنوات.
وليم هوارد تافت (1909-1913)
- كان وليم هوارد تافت (الجمهوري) الرئيس السابع والعشرين للولايات المتحدة، خدم من عام 1909 إلى عام 1913.
- خسر حملة إعادة انتخابه في عام 1912 أمام الديمقراطي وودرو ويلسون.
بنجامين هاريسون (1889-1893)
- كان بنجامين هاريسون (الجمهوري) الرئيس الثالث والعشرين للولايات المتحدة، خدم من عام 1889 إلى عام 1893.
- خسر حملة إعادة انتخابه في عام 1892 أمام الديمقراطي جروفر كليفلاند.
جروفر كليفلاند (1885-1889، 1893-1897)
- كان جروفر كليفلاند (الديمقراطي) الرئيس الثاني والعشرين والرابع والعشرين للولايات المتحدة، حيث خدم من عام 1885 إلى عام 1889، ومن عام 1893 إلى عام 1897.
- لا يعتبر من الناحية الفنية رئيسًا لفترة واحدة. ولكن بسبب كونه الرئيس الوحيد الذي خدم فترتين غير متتاليتين، فإنه يحتل مكانة مهمة في تاريخ الولايات المتحدة.
مارتن فان بيورين (1837-1841)
- كان مارتن فان بيورين (الديمقراطي) الرئيس الثامن للولايات المتحدة، خدم من عام 1837 إلى عام 1841.
- خسر حملة إعادة انتخابه في عام 1840 أمام الويج وليم هنري هاريسون.
جون كوينسي آدمز (1825-1829)
- كان جون كوينسي آدمز (الحزب الجمهوري الوطني) الرئيس السادس للولايات المتحدة، خدم من عام 1825 إلى عام 1829.
- خسر حملة إعادة انتخابه في عام 1828 أمام أندرو جاكسون بعد أن اتهمه معارضوه من أنصار جاكسون بالفساد والنهب العام.
جون آدمز (1797-1801)
- كان جون آدمز (الفيدرالي) أحد الآباء المؤسسين لأمريكا، الرئيس الثاني للولايات المتحدة، حيث خدم من عام 1797 إلى عام 1801.
- خسر حملته لإعادة الانتخاب في عام 1800 أمام الديمقراطي الجمهوري توماس جيفرسون.