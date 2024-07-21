وقال مراسل من الشبكة على منصة إكس إن ترامب أدلى بهذه التصريحات للشبكة التلفزيونية بعد وقت قصير من إعلان بايدن قراره.

وانسحب بايدن من سباق انتخابات 2024 للرئاسة يوم الأحد، منهيا محاولته لإعادة انتخابه بعد مناظرة كارثية مع دونالد ترامب أثارت شكوكا حول أهليته للمنصب قبل أربعة أشهر فقط من الانتخابات.

يأتي القرار بعد تصاعد الضغوط من حلفاء بايدن الديمقراطيين للتنحي بعد مناظرة 27 يونيو، والتي تراجع فيها الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا، وغالبًا ما أعطى إجابات لا معنى لها.

ويعتزم بايدن إكمال الفترة المتبقية من ولايته في منصبه، والتي تنتهي ظهر يوم 20 يناير 2025.

وكتب بايدن في منشور على موقع إكس: "لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيسكم. رغم أنني كنت أعتزم الترشح لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".

بعد ما يقرب من 30 دقيقة، ألقى بايدن دعمه خلف نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة المفضلة للحزب على الفور للترشيح في مؤتمره في أغسطس في شيكاغو.

وقال في منشور خر على موقع إكس: "اليوم أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام. أيها الديمقراطيون – حان الوقت لنتكاتف معًا ونهزم ترامب".

جاء قرار بايدن بينما كان يعزل نفسه في منزله على شاطئ ديلاوير بعد تشخيص إصابته بكوفيد-19 الأسبوع الماضي، حيث كان يجتمع مع دائرة متقلصة من المقربين منه وأفراد الأسرة بشأن مستقبله السياسي.

وقال بايدن إنه سيخاطب الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقديم "التفاصيل" حول قراره.