وذكر عدة أشخاص مقربين من بايدن أنهم يعتقدون أن مرارته تجاه الرئيس السابق أوباما والديمقراطيين في الكونغرس الذين يهاجمونه الآن، تجعله أكثر إصرارًا على مواصلة حملته الانتخابية حتى عندما يعتقد بعض مساعديه أن الخروج من السباق أمر لا مفر منه.

وضغط العديد من مستشاري أوباما على بايدن لعدم الترشح في عام 2016 واستياء بايدن من تلك الحلقة قد قلل من تأثير أوباما على بايدن بينما يفكر الرئيس في طريقه إلى الأمام.

غضب بايدن

إذا ضغط أوباما مباشرة على بايدن لعدم الترشح هذه المرة، حسيما نقل موقع أكسيوس عن مساعدين سابقين لبايدن إن ذلك قد يجعل بايدن أكثر تصميمًا على البقاء كمرشح.

وقال مساعد سابق لبايدن: "استخدم أوباما هذه الحيلة بالفعل في عام 2016 عندما ضغط فريقه عليه لعدم الترشح. لا يمكنك القيام بذلك أكثر من مرة."

وعندما هزم دونالد ترامب هيلاري كلينتون في عام 2016، شعر بايدن بالذنب لعدم ترشحه بنفسه وغضب من الأشخاص الذين دفعوه لعدم الترشح.

فقد اعتقد أنه كان يمكنه هزيمة ترامب في عام 2016، وفقًا للأشخاص الذين تحدثوا معه بعد ذلك.

ويرى بعض المقربين أن الوضع الحالي مشابه للوضع السابق.

بينما قد ينحني بايدن للضغط الاستثنائي من الحزب، فإن استياؤه من عام 2016 يعزز إصراره على البقاء في السباق لأنه مقتنع بأنه المرشح الأكثر قابلية للانتخاب ضد ترامب.

فريق بايدن الأساسي غالبًا ما يتجاهل المشككين بعد فوزه بترشيح 2020 ونتائج الانتخابات النصفية 2022 التي كانت أفضل من المتوقع، وهي أفضل بكثير من نتائج أوباما في انتخاباته النصفية الأولى، كما يلاحظون.

وقال أحد مساعدي بايدن لموقع أكسيوس: "كانت هناك لحظات لا تُحصى اعتبرنا فيها واشنطن وقطاع واسع من الديمقراطيين خارج الحسابات، لكننا تمكنا من تحقيق نجاحات غير مسبوقة."

ولا يتمتع أوباما بعلاقات وثيقة مع معظم دائرة بايدن الداخلية، مما يزيد من تقييد تأثيره.

فأقوى علاقاته هي مع رئيس موظفي البيت الأبيض جيف زينتس، الذي يتمتع بنفوذ ولكن ليس بعلاقة شخصية وثيقة مع بايدن مثل مساعدي كبار آخرين.

وليس لدى أوباما اتصال مع بايدن حاليا، حيث قال الرئيس لشبكة NBC News يوم الاثنين إنه لم يتحدث مع الرئيس السابق منذ "عدة أسابيع."

وهناك أيضًا توتر بين ميشيل أوباما والأسرة الأولى بسبب معاملة بايدن لزوجة هانتر السابقة كاثلين بوهل، الصديقة المقربة لميشيل.

ما حدث في 2016

والاستياءات من عام 2016 لا تزال عالقة في أذهان أسرة بايدن أيضًا. فقد أعرب أفراد عائلة بايدن عن حذرهم تجاه الأشخاص الذين انحازوا إلى هيلاري كلينتون قبل أن يتخذ بايدن قراره في عام 2015.

ويشمل ذلك بعض مساعدي بايدن الكبار الآن مثل جيك سوليفان، على الرغم من أن بايدن اختاره ليكون مستشار الأمن القومي الأصغر سناً منذ عقود.

ومع العودة إلى الماضي: عندما تواصل أوباما وبايدن عبر الهاتف بعد فوز ترامب في عام 2016، ذكر شخص مطلع على المكالمة أن تعليقات بايدن كانت غير ملحوظة ولكن نبرته كانت "قلت لكم ذلك."

وعندما كان بايدن يفكر في الترشح في صيف وخريف عام 2015، أجرى اجتماعات مع كبار المستشارين السياسيين لأوباما - ديفيد بلوف، ديفيد أكسلرود، وديفيد سيماس.

بينما كان بايدن قادرًا على الفوز في الانتخابات العامة، قالوا جميعًا لنائب الرئيس آنذاك إن الفوز بالانتخابات الأولية كان بعيدًا نظرًا للتاريخ المتأخر وقوة كل من هيلاري كلينتون والسيناتور بيرني ساندرز.

بقي بايدن متشككًا وشعر أن كلينتون كانت ضعيفة نظرًا لأرقام الثقة المنخفضة لديها، لكن أرقامه الخاصة بالثقة قد تنخفض أيضًا بمجرد دخوله السباق.

بعد أن هزمها ترامب، صادف بايدن سيماس وغضب قائلاً: "أوه، الثقة لا تهم، أليس كذلك؟"، وفقًا لكتاب "التحالف الطويل"، الذي يتناول علاقة أوباما-بايدن.

قال بلوف لصحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا العام أن "الفكرة القائلة بأن هناك سجادة حمراء متاحة، كما تعلمون، منعها باراك أوباما لا تستند إلى الواقع."

وأضاف: "كان جو بايدن سيرشح نفسه للرئاسة للمرة الثالثة، للحصول على الترشيح، ولم يكن سينجح، ولم يكن ليصبح رئيسًا أبدًا."

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس إن "الرئيس بايدن مدفوع بنفس المبادئ التي عرفت حياته في الخدمة العامة، لإنهاء العمل نيابة عن الشعب الأمريكي - من جعل المصالح الخاصة الغنية تدفع نصيبها العادل من الضرائب، وتعزيز وتوسيع الضمان الاجتماعي، واستعادة حقوق الإجهاض، وجمع البلاد معًا."

ورفض أكسلرود وسيماس والمتحدثون باسم أوباما وسوليفان التعليق. ولم يرد بلوف على طلب للتعليق.

صداقة وتنافس وغيرة

ويتمتع أوباما وبايدن بصداقة حقيقية، ولكن هذا الرابط العاطفي في بعض الأحيان يجعل الديناميكية أكثر تعقيدًا من العلاقة النموذجية بين الرئيس ونائب الرئيس.

ويشعر بايدن بالتنافس مع أوباما وقد أثر ذلك على بعض قراراته الكبيرة، حسبما يقول المساعدون.

وخلف الأبواب المغلقة، عند الحديث عن إنجازاته المتصورة، قال الرئيس: "سيكون أوباما غيورًا"، كما يقول المساعدون (وقد نفى البيت الأبيض ذلك).

وقال جو سكاربارو من MSNBC، القريب من الرئيس، في برنامجه الأسبوع الماضي أن "جو بايدن يشعر بمرارة عميقة بسبب معاملته من قبل فريق أوباما وكذلك الطريقة التي تم تجاهله بها لصالح هيلاري كلينتون."

ودافع مساعدو أوباما منذ فترة طويلة بأن أوباما كان مجرد مستشار لبايدن في عام 2015 وقدم نصيحته الصريحة، لكنه لم يضغط عليه.

وكان أوباما أيضًا قلقًا بشأن بايدن في ذلك الوقت نظرًا لأن ذلك كان في الأشهر التي تلت وفاة بو بايدن وكان نائب الرئيس عاطفيًا جدًا.

في مقابلته في الخريف الماضي مع المستشار الخاص روبرت هور، ذكر بايدن أنه في عام 2015 "كان هناك الكثير من الناس ... يشجعونني على الترشح في هذه الفترة، باستثناء الرئيس ... كان يعتقد فقط أن [كلينتون] لديها فرصة أفضل للفوز بالرئاسة مني."