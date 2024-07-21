وقالت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها اليومية إن "وحدات مجموعة ’الغرب‘ حررت بلدتي روزوفكا (اندرييفكا بالأوكرانية) وبيستشانوي نيجني (بيشتاني بالأوكرانية)".

وتقع البلدة الأولى في مقاطعة لوغانسك، بينما تقع الثانية في مقاطعة خاركيف، وتبعد الواحدة من الأخرى حوالي 15 كيلومترا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قواتها سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، مشيرة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 665 عسكريا في كل من خاركيف ولوغانسك، بالإضافة إلى نحو 510 جنود في دونيتسك، عدا الخسائر في المعدات.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس السبت سيطرت القوات الروسية على 4 بلدات في مقاطعة دونيتسك، كما سبق أن أعلنت عن سيطرة قواتها على العديد من البلدات في الأسابيع الاخيرة.

وتركز راهنا في مقاطعة دونيتسك على بلوغ مدينتي نيويورك وتوريتسك، فيما سيطرت على نحو 75 في المئة من مدينة كراسنوغوريفكا، في المقاطعة ذاتها.