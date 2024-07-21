فقد نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات قوله إن العمل توقف كليا في الميناء لعجز السفن عن المرور في أي اتجاه للوصول إلى الميناء الواقع جنوب إسرائيل.

وقتل الرئيس التنفيذي للميناء إنه تم تسريح عدد كبير من العمال بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر.

وأكد الرئيس التنفيذي لميناء إيلات أن تم نقل عمليات الميناء إلى ميناءي أسدود وحيفا، مشيرا إلى أن خسارة الميناء ستستمر إذا لم تتخذ إسرائيل إجراءات تحول دون ذلك مع دول التحالف.

ويأتي هذا فيما تتواصل هجمات الحوثيين على السفن العابرة للبحر الأحمر والمتجهة من وإلى ميناء إيلات وباقي موانئ إسرائيل.

ولم يكتف الحوثيون بذلك، بل وجهوا ضربات إلى مدينة إيلات، الواقعة على خليج العقبة.

واليوم الأحد، أعلن الحوثيون أنهم قصفوا مدينة إيلات بصواريخ باليستية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن وكان متجها نحو إيلات.

ويهدد الحوثيون باستمرار ضرب السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل ما لم يتم وقف العدوان على غزة.