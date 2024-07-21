وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن طائرات مقاتلة روسية من طرازي "ميغ 29" و"ميغ 31" منعت قاذفات استراتيجية أميركية من طراز "بي-52إتش" من انتهاك حدود الدولة فوق بحر بارنتس في القطب الشمالي.

وقالت الوزارة في بيان "مع اقتراب المقاتلات الروسية، عدلت القاذفات الاستراتيجية الأميركية مسار طيرانها.. ثم ابتعدت عن حدود الدولة الخاصة بالاتحاد الروسي".

وكانت أكدت في وقت سابق أن نشاط الطائرات الأميركية المسيرة الاستراتيجية، يتزايد فوق البحر الأسود، حيث تقوم بعمليات استطلاع وتحديد الأهداف، مشيرة إلى أن ذلك يورط الولايات المتحدة ودول الناتو في الصراع الأوكراني.

وأشارت إلى أن مثل هذه الرحلات الجوية تزيد بشكل كبير من احتمال وقوع حوادث في المجال الجوي لطائرات القوات الجوية الروسية، ما يزيد من خطر المواجهة المباشرة بين التحالف وروسيا"، موكدة أن "دول الناتو ستكون مسؤولة عن ذلك".

وقالت الوزارة إن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أصدر تعليماته إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، بـ"اتخاذ إجراءات الرد السريع على الاستفزازات".