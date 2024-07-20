وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم السبت، أن جسر الطريق السريع الذي يعبر فوق نهر انهار، أمس الجمعة نحو الساعة 20:40 "بسبب هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة في شانغلو بمقاطعة شنشي، ما أدى إلى سقوط 11 قتيلا.

وقال تلفزيون "سي سي تي في" الحكومي إن أكثر من 30 شخصا فقدوا جراء الكارثة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد للجسر، في شانغلو على بعد نحو 900 كيلومتر جنوب غربي بكين، تظهر سقوط جزء منه في مياه النهر حيث يظهر تيار قوي، فيما لا تزال بنيته في الاتجاه الآخر للسير صامدة.

وذكر التلفزيون أن فرق الإغاثة أخرجت إلى سطح النهر 5 آليات عثر بداخلها على القتلى الـ11.

وتتعرض مساحات شاسعة من شمال الصين ووسطها منذ الثلاثاء لأمطار غزيرة تسببت في فيضانات وأضرار مادية جسيمة.

وفي مقاطعة شنشي نفسها، تسببت أمطار غزيرة في مقتل 5 أشخاص وفقدان 8 آخرين في باوجي، التي تقطنها حوالى 3.2 ملايين نسمة، وفقا لحصيلة أوردتها شينخوا الجمعة.

وتعاني الصين ظروفا مناخية قاسية هذا الصيف، إذ تُسجل درجات الحرارة مستويات قياسية في بعض الأماكن ولا سيما في شمال البلاد، بينما يشهد الجنوب أمطارا وفيضانات.

والتغير المناخي الذي يتفاقم وفقا لعُلماء بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يجعل هذا النوع من الطقس المتطرف أكثر تواترا وحدة.

في مايو، قتل 48 شخصا جراء انهيار طريق سريع في جنوب الصين بعد هطول أمطار غزيرة.