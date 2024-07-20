وسيطرت أيضا على بلدة إيفانوداريفكا وباتت على بعد أقل من 8 كيلومترات من مدينة سيفرسك.

وأمس الجمعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على بلدتي يوريفكا وأوروزني في دونيتسك، ليرتفع عدد البلدات التي تمكنت من أو أعلنت السيطرة عليها إلى 4 بلدات، وكلها ضمن حدود مقاطعة دونيتسك.

بالإضافة إلى ذلك، ألحقت القوات الروسية خسائر فادحة في الأرواح في صفوف القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوز إجمالي خسائرها أكثر من 10 آلاف قتيل على مختلف الجبهات بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.

كما ألحقت بها خسائر كبيرة في المعدات، من بينها 7 دبابات على الأقل و22 مركبة قتالية مدرعة وعشرات المركبات العسكرية والمدافع الميدانية وغيرها من التجهيزات العسكرية.

تدمير 26 مسيرة أوكرانية فوق روستوف

وخلال ساعات الليل وفجر السبت، تمكنت القوات الروسية من تدمير ما يصل إلى 26 مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف.

فقد أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية فاسيلي غولوبيف، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية في المنطقة خلال الليل.

وقال غولوبيف في بيان عبر منصة تلغرام: "اعترضت قوات الدفاع الجوي الليلة الماضية ودمرت 26 طائرة مسيرة في منطقة روستوف ولم تقع إصابات نتيجة الهجوم".

وأضاف أن خدمات الطوارئ انتشرت في الموقع الذي سقط فيه حطام الطائرات المسيرة.