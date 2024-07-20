وكتب ترامب على منصة تروث سوشال : "أجريت مكالمة هاتفية جيدة جدا مع رئيس أوكرانيا زيلينسكي. لقد هنأني على ترشيحي من قبل الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "ودان زيلينسكي محاولة اغتيالي البشعة السبت الماضي، وأشار على وحدة الشعب الأميركي خلال هذه الأوقات العصيبة".

وشدد: "أقدر اتصال زيلينسكي، وبما أنني سأكون رئيس الولايات المتحدة المقبل، فسأقوم بنشر السلام في العالم، وإنهاء الحرب التي أودت بحياة العديد من الأبرياء".

وأكد ترامب أن الطرف الروسي والطرف الاوكراني سيتوصلان لاتفاق ينهي الحرب، في حال فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية.

وسبق أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل 10 أيام،إنه لا يمكنه التنبؤ بما سيفعله دونالد ترامب إذا فاز بالرئاسة الأميركية مجددا في انتخابات نوفمبر، لكن العالم بأسره بمن في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتظر نتيجة التصويت.

وأضاف زيلينسكي، متحدثا في واشنطن في قمة حلف شمال الأطلسي، أنه يأمل ألا ينسحب ترامب من الحلف العسكري الذي تأسس قبل 75 عاما وأن تستمر الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا للتصدي للغزو الروسي المستمر منذ أكثر من عامين.

وقال زيلينسكي عن ترامب "لا أعرفه جيدا"، موضحا أنه عقد "اجتماعات جيدة" معه خلال فترة رئاسة ترامب الأولى لكنه قال إن ذلك كان قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022.