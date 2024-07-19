وعُلقت رحلات في مطار براندنبورغ الألماني في برلين صباح الجمعة بسبب "مشكلة فنية" على ما أفادت متحدثة وكالة فرانس برس.

وقالت المتحدثة: "هناك تأخير في إجراءات تسجيل الركاب وتعيّن إلغاء رحلات حتى الساعة 10:00 صباحا (08:00 ت غ)" مضيفة أن ليس باستطاعتها الإعلان عن موعد استئنافها.

وأثر الخلل التقني العالمي على المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

وطلبت هيئة الطيران الأميركية، الجمعة، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب.

وأعلنت شركة الطيران الإيرلندية راين آير أنها تواجه اضطرابات في الشبكة بسبب "عطل عالمي لدى طرف ثالث" وسط موجة من المشكلات الفنية في أنحاء العالم.

وقالت الشركة ومقرها دبلن في بيان على منصة إكس: "نشهد حاليا اضطرابات في أنحاء الشبكة بسبب عطل معلوماتي عالمي لدى طرف ثالث خارج عن سيطرتنا. ننصح جميع الركاب بالوصول إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد رحلاتهم المغادرة".

وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "آير فرانس" تعطل عملياتها بسبب مشكلة تقنية عالمية، موضحة أن الرحلات الجوية التي أقلعت بالفعل لم تتأثر بالمشكلة.

وقالت الشركة: "تؤكد آير فرانس تعطل عملياتها بسبب مشكلة عالمية في تكنولوجيا المعلومات أثرت بشكل ملحوظ على عدة شركات طيران ومطارات حول العالم".