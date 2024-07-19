ولم يكن السبب والطبيعة الدقيقة وحجم الانقطاع واضحا.

ويبدو أن مايكروسوفت تشير في منشوراتها على موقع إكس إلى أن الوضع يتحسن ولكن لا يزال يتم الإبلاغ عن تصاعد الانقطاعات في جميع أنحاء العالم بعد ساعات.

وسجل موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع انقطاعات الإنترنت التي أبلغ عنها المستخدمون، انقطاعات متزايدة في الخدمات في شركات فيزا وإيه دي تي سكيورتي وأمازون وشركات الطيران بما في ذلك دلتا وأمريكان إيرلاينز.

وأفادت وسائل إعلام أسترالية أن شركات طيران ومقدمي خدمات الاتصالات والبنوك ووسائل الإعلام تعطلت بسبب فقدان الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر.

وقالت بعض البنوك النيوزيلندية إنها غير متصلة بالإنترنت أيضًا.

ونشر مايكروسوفت 365 على تطبيق إكس أن الشركة "تعمل على إعادة توجيه حركة المرور المتأثرة إلى أنظمة بديلة لتخفيف التأثير بطريقة أكثر ملاءمة" وأنهم "يلاحظون اتجاهًا إيجابيًا في توفر الخدمة".

وشملت الانقطاعات الأسترالية التي تم الإبلاغ عنها على الموقع عدة بنوك وشركتي كانتاس وفيرجين أستراليا للطيران، بالإضافة إلى مزودي الإنترنت والهاتف مثل تيلسترا.

لم تتمكن وسائل إعلام إخبارية في أستراليا - بما في ذلك إيه بي سي وسكاي نيوز من البث على قنواتها التلفزيونية والإذاعية، وأبلغت عن إغلاق مفاجئ لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز.