وفي كلمته بمؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي، ظهرت سترة وخوذة كومبيراتوري، ووضعت على المسرح بالقرب من ترامب.

وخصص ترامب جزءا من كلمته للحديث عن كومبيراتوري، حيث قال: "لقد فقد حياته بإخلاص عندما كان بمثابة درع بشري لحماية المتواجدين في التجمع الانتخابي من الرصاص المتطاير".

وأضاف: "لقد كان رجلا جيدا"، وطلب من الحضور الوقوف "دقيقة صمت تكريما لكومبيراتوري".

وكان كومبيراتوري يقف خلف ترامب عندما أخطأت الرصاصة التي أطلقها الشاب توماس ماثيو كروكس الرئيس الأميركي السابق لتجرحه في أذنه وتمضي في طريقها لتقتل كومبيراتوري.

ومدح ترامب قوات الشرطة والخدمة السرية الذين قاموا بحمايته بعد محاولة الاغتيال الفاشلة، قائلا: "جنود جهاز الخدمة السرية عظيمون حين استدركوا محاولة اغتيالي".

وتابع قائلا: "كنت محظوظا بنجاتي من محاولة الاغتيال. كان من الممكن أن لا أكون معكم في هذا المؤتمر لولا أن تمت نجاتي. الله كان الى جانبي".

وشكر "الأميركيين الذين ساندوني ودعموني خلال حادثة محاولة اغتيالي".

وكشف ترامب عن جمع مبلغ 6.3 مليون دولار لأهالي الضحايا الذين سقطوا خلال محاولة اغتياله.