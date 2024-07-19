وقال ترامب خلال كلمته في ختام مؤتمر الحزب الجمهوري بميلووكي بولاية ويسكنسن: "سنعود دولة عظيمة مرة جديدة وسنصلح جميع مشكلات الإدارة السابقة ونعيد الحلم الأميركي".

وأضاف المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري: "يجب أن نتلافى الكثير من السياسات الخاطئة خلال فترة رئاستي".

وتابع: "سأغلق في يومي الأول لتسلمي الرئاسة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".

وحذر ترامب من أن "التضخم المتزايد يؤثر على حياة الناس بشكل كبير".

وأوضح: "يجب أن نجد حلولا لأزمة الهجرة ويجب أن نبني جدارا حدوديا لمنع تدفق المهاجرين".

وشدد ترامب على ضرورة أن ينتهي انتشار السلاح الذي بات يهدد أمن وحياة الناس، مضيفا: "أريد أن أكون رئيسا لكل الأميركيين وليس لنصفهم".

وقال ترامب: "سنستعيد هيبة الولايات المتحدة وسيكون مجتمعنا وحدودنا واقتصادنا قويا وآمنا. أجندة الديمقراطيين فيها سياسات خاطئة سنقوم باستدراكها".