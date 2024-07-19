وقال ترامب في كلمته: "لابد أن تنتهي الانقسامات في بلدنا وأن نجتمع حول هدف واحد".

وأعلن الرئيس السابق رسميا قبوله "الترشيح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر".

وأضاف واعدا الحضور بأن يكون "رئيسا لجميع الأميركيين وليس لنصفهم".

وشدد على أن هدفه يتمثل في جعل "دولتنا أعظم وأفضل بلد. لن يخيفنا أحد من أن نخدم هذه الدولة الرائعة".

ومدح ترامب قوات الشرطة والخدمة السرية الذين قاموا بحمايته بعد محاولة الاغتيال الفاشلة في بنسلفانيا السبت الماضي، قائلا: "جنود جهاز الخدمة السرية عظيمون حين استدركوا محاولة اغتيالي".

وتابع قائلا: "كنت محظوظا بنجاتي من محاولة الاغتيال. كان من الممكن أن لا أكون معكم في هذا المؤتمر لولا أن تمت نجاتي. الله كان الى جانبي".

وشكر "الأميركيين الذين ساندوني ودعموني خلال حادثة محاولة اغتيالي".

وكشف ترامب عن جمع مبلغ 6.3 مليون دولار لأهالي الضحايا الذين سقطوا خلال محاولة اغتياله.