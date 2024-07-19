وقال ميلر على هامش مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي "سواء كان جو بايدن أو كامالا هاريس أو أي ديمقراطي يساري متطرف آخر، فجميعهم مسؤولون عن تدمير اقتصادنا وتفكّك حدودنا".

وكانت مصادر مطلعة قد قالت إن الرئيس بايدن يفكر بجدية في دعوات تطالبه بالانسحاب من الترشح لانتخابات الرئاسة فيما يرى عدة مسؤولين في الحزب الديمقراطي أن خروجه من المنافسة مسألة وقت.

وذكر مصدر طلب عدم الكشف عن هويته لـ"رويترز": "يدرس الأمر بالفعل، أعلم ذلك على وجه اليقين... إنه يفكر في هذا الأمر بجدية بالغة".

ويواجه بايدن (81 عاما) ضغوطا متزايدة من شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي للانسحاب من الانتخابات بعد أداء ضعيف في مناظرة أمام منافسه من الحزب الجهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، مما أثار القلق تجاه سنه وقدرته على الفوز في انتخابات نوفمبر.

وتحدى الرئيس تلك الدعوات قائلا إنه فاز بملايين الأصوات في الانتخابات التمهيدية على مدى الأشهر الماضية وإنه خيار الناخبين الديمقراطيين.

وتعهد بايدن يوم الأربعاء "بالمشاركة بكل ما لديه من عزيمة" في انتخابات العام الجاري.

وذكر مصدر آخر، وهو مساعد أحد النواب الديمقراطيين بالكونغرس، أنه من الواضح أن الرئيس يواجه وضعا صعبا وذلك بعد أن حثه نواب منه مزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على الانسحاب من الانتخابات.

وتركز حملة بايدن على ثلاث ولايات من أصل سبع تشهد منافسة بعد المناظرة، لكنها رفضت التلميحات بأنه مستعد للانسحاب.

وأفاد كوينتين فولكس نائب مدير الحملة في ميلووكي حيث يعقد مؤتمر الحزب الجمهوري بأنه "ليس مترددا حيال أي شيء. الرئيس اتخذ قراره. جو بايدن قال إنه يترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة. حملتنا تمضي قدما".

فيما أفاد مصدر آخر، وهو مسؤول في حملة بايدن، بعكس ذلك قائلا: "نعم، انتهى الأمر. إنها مسألة وقت فقط".