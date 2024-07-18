وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: "كل المؤشرات تدل على أن الرجلين ستتاح لهما فرصة اللقاء"، مع تأكيده أن "صحة الرئيس وتعافيه من كوفيد يبقيان أولوية، إضافة إلى كيفية تأثير ذلك على المحادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وفي السياق ذاته، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن نائبة الرئيس كاملا هاريس ستكون لديها فرصة للقاء نتنياهو خلال وجوده في واشنطن.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة أمام الكونغرس الأميركي الأربعاء، بينما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيلتقي بايدن بدءا من الإثنين، لكن كيربي أوضح أنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كان اللقاء سيتم في الموعد المذكور.

وستكون حرب إسرائيل على قطاع غزة العنوان الرئيسي للمحادثات، في وقت يدفع به الرئيس الأميركي نحو وقف لإطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية.

وأجبر بايدن على عزل نفسه صحيا بعد تأكيد إصابته بـ"كوفيد 19"، الأربعاء، لكن الرئيس بقي مطلعا على تطورات الأمور لا سميا تلك التي تتعلق بمجال الأمن القومي، وفق تصريحات كيربي.