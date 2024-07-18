وكانت الطائرة التي أطلق عليها اسم "جناح صهيون" متجهة إلى الولايات المتحدة، وعلى متنها وفد ومعدات لخطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقرر في الكونغرس.

وأثناء الرحلة، تم اكتشاف شرخ في الزجاج الأمامي للطائرة، وهي من طراز "بوينغ 767".

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن هذه المشكلة شائعة بين طائرات "بوينغ 767"، علما أن لوائح الشركة تسمح باستمرار الطيران حتى مع وجود هذا الشرخ.

وقالت "جيروسالم بوست" إن الزجاج المشروخ سيستبدل عند عودة الطائرة من الولايات المتحدة، لحل المشكلة قبل مغادرة نتنياهو إلى واشنطن، الأحد.

وستكون هذه الرحلة هي الأولى لرئيس الوزراء على متن الطائرة "جناح صهيون"، التي صنعت من قطع مستعملة تعود لطائرة أسترالية.

ووصلت الطائرة إلى إسرائيل عام 2016، لكن تأخر العمل بها لسنوات.

وكان الحديث عن هذه الطائرة مثار أزمة سياسية في إسرائيل منذ سنوات، إذ دعا نتنياهو إلى شراء طائرة بدلا من استئجار واحدة من شركات الطيران المحلية لكل رحلة.

وفي المقابل، رأى منتقدون أن تخصيص طائرة لرحلات نتنياهو "مضيعة للأموال"، و"دليل على الفساد".