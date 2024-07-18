وتوقع هؤلاء الديمقراطيون أن ينسحب بايدن (81 عاما) من السباق الرئاسي "في أقرب وقت"، وربما نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحوا أن "كبار قادة حزبه وأصدقاؤه والمانحون الرئيسيون يعتقدون أنه (بايدن) لا يستطيع الفوز، ولا يمكنه تغيير التصورات العامة عن عمره وصحته، ولا يستطيع تحقيق الأغلبية في الكونغرس".

وذكر "أكسيوس" أن الرئيس الأميركي يبدو أنه "استسلم سرا" للضغوط المتزايدة واستطلاعات الرأي السيئة.

وقال ديمقراطيون إن هناك عوامل عدة تستحيل معها مواصلة بايدن لحملته الانتخابية.

وذكر "أكسيوس" أن مقربين من بايدن أخبروه أنه في حال بقي في منصبه، فقد يفوز الرئيس السابق دونالد ترامب بأغلبية ساحقة، ويمحو إرث بايدن وآمال الديمقراطيين في نوفمبر المقبل.

وكان استطلاع وكالة "أسوشييتد برس" أظهر، الأربعاء، أن ما يقرب من ثلثي الديمقراطيين يريدون انسحاب بايدن من السباق الرئاسي.

وتعالت الأصوات المطالبة بانسحاب بايدن في أعقاب أدائه الذي وصف بالكارثي، خلال مناظرة أمام ترامب قبل أسبوعين.

وعلى مدار أشهر، أظهر بايدن مشاكل في التركيز والذاكرة خلال خطاباته العامة، مما أثارت الشكوك بشأن قدرته على خوض فترة رئاسية ثانية.