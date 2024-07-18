وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، فإن اللقطات الجديدة تظهر كروكس وهو يسير وحيدا ذهابا وإيابا قرب مبنى خارج المحيط الآمن للحشد المتحمس، الذي تجمع يوم 14 يوليو لرؤية ترامب.

ويمكن رؤية كروكس (20 عاما)، الذي لم يكن وجهه واضحا في الفيديو، وهو يتجول في المنطقة على بعد أمتار قليلة من أنصار ترامب.

وقال المصدر إن الفيديو التقط في حدود الساعة 5:06 عصرا.

ووقع حادث إطلاق النار في الساعة 6:11، مما أسفر عن إصابة ترامب في أذنه ومقتل شخص آخر وإصابة اثنين من الحضور، وتصفية المهاجم.

وكشف الرجل، الذي سجل الفيديو، أنه كان يحاول فقط التقاط حجم الحشد، ولم يلاحظ أنه كان يرصد مطلق النار إلا عندما راجع المقطع بعد وقوع الحادث.

وما تزال دوافع كروكس مجهولة وغير واضحة، في الوقت الذي يواصل فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في خلفياته وتحركاته قبل الهجوم.