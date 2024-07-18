وخلال مؤتمر الحزب الجمهوري الذي أصر ترامب على حضوره رغم الحادث واضعا الضماد على أذنه المصابة، وضع مؤيدو ترامب أيضا الضمادات على آذانهم تضامنا معه.

واختار الحزب الجمهوري رسميا، الإثنين، ترامب، مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وعقد المؤتمر بعد يومين فقط من نجاة ترامب من محاولة اغتيال تعرض لها في تجمع انتخابي في بنسيلفانيا.

وقُتل أحد المشاركين في التجمع الانتخابي وأصيب آخران بجروح خطيرة، بينما أصيب ترامب في أذنه.

واحتلت صورة ترامب رافعا قبضته بعد إطلاق النار عليه فيما كان عناصر من جهاز الخدمة السرية يرافقونه، عناوين الأخبار في كل أنحاء العالم وانتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.