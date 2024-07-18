ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحفيين قوله: "لا نستبعد أي خيارات".

وكان ريابكوف يرد على سؤال حول ما إذا كان بإمكان روسيا نشر صواريخ تحمل رؤوسا نووية ردا على الصواريخ الأميركية في ألمانيا.

هذا وذكرت "تاس" أن السلطات الألمانية لم تتخذ بعد أي قرار بشأن موقع الصواريخ الأميركية.

وأوضح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في مقابلة صحفية: "لم يتم بعد تحديد (موقعها)".

وأضاف: "الولايات المتحدة نفسها ما تزال في مرحلة الإعداد لنشر هذه الأسلحة في ألمانيا، لكنني أود أن أوضح أن هذه ستكون أنظمة أسلحة تقليدية".

وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق عن خطة لنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا للمرة الأولى منذ الحرب الباردة.

واتهم المسؤولون الروس والأميركيون بعضهم البعض بالتحريض على التصعيد.