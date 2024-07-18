ونقل "أكسيوس" يوم الأربعاء عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لم يذكر أسماءهم أن واشنطن وجهت تحذيرا سريا لإيران الشهر الماضي تعبّر فيه عن مخاوفها إزاء أنشطة بحث وتطوير إيرانية قد تُستخدم في إنتاج سلاح نووي.

ويأتي هذا التحذير الذي كشف عنه "أكسيوس" وسط تزايد القلق الدولي بشأن برنامج إيران النووي، وتأكيد الولايات المتحدة على أهمية التزام إيران بالاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بالطاقة النووية.

وكان القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني قد قال لمجلة نيوزويك في مقابلة نشرت الثلاثاء إن طهران لا تزال منفتحة على استئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن استعادة المشاركة المتبادلة في الاتفاق النووي.

وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترامب انسحبت الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية.

وتعثرت محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وطهران لإحياء الاتفاق.

ولا تزال إيران جزءا من الاتفاق لكنها قلصت التزاماتها بسبب عقوبات أميركية مفروضة عليها.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي قد قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران في عهد رئيسها الجديد مسعود بزشكيان.

كذلك قالت الولايات المتحدة إنها لا تتوقّع أي تغيير في سياسة إيران بعد فوز بزشكيان بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.