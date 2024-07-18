وقال مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الشمالية في فلوريدا إن جيسون باتريك ألداي (39 عاما) اعتُقل الإثنين.

وأضاف المكتب في بيان الأربعاء أن ألداي الذي يتحدّر من كوينسي بولاية فلوريدا "بعث رسائل تهديد ووجّه تهديدات إلى الرئيس جو بايدن ومسؤولين فدراليين آخرين".

ووفقا للشكوى الجنائية، وجّه ألداي تهديداته لبايدن أثناء دخوله إلى منشأة للصحة العقلية في تالاهاسي بولاية فلوريدا الشهر الماضي.

ويُزعم أنه وجّه مزيدا من التهديدات في منشورات على منصة إكس.

وصدر أمر باحتجاز ألداي على ذمة المحاكمة، وفقما ذكرت "فرانس برس".

وكان ترامب (78 عاما) قد أصيب في أذنه عندما فتح مسلّح النار خلال تجمّع انتخابي السبت في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وقُتل المسلّح توماس ماثيو كروكس البالغ 20 عاما وأحد المشاركين في التجمّع الانتخابي برصاص قناصة الخدمة السرية.