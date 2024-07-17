وقال ترامب في مقابلة مع "بلومبرغ بيزنس ويك":

- سأفرض رسوما جديدة على الصين بين 60 و100 في المئة، و10 في المئة على الواردات من الدول الأخرى.

- أريد خفض الضرائب على الشركات إلى 15 في المئة ولم أعد أخطط لحظر "تيك توك".

- سأسعى إلى خفض أسعار الفائدة وكذلك الضرائب.

- ينبغي أن يحجم المركزي الأميركي عن خفض الفائدة قبل انتخابات نوفمبر.

- لن أسعى إلى إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول قبل انتهاء فترة ولايته.

- سأدرس تعيين جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورغان وزيرا للخزانة إذا فزت في انتخابات الرئاسة.

وواصل الجمهوريون حملتهم الانتخابية بكامل طاقتها إذ ظهر ترامب بنفسه، يوم الثلاثاء، في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي بعد يومين فقط من إصابة في أذنه جرّاء تعرضه لطلق ناري.

وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن بإجراء تحقيق مستقل في كيفية تمكن المسلح من اتخاذ موقع قريب جدا سمح له بإصابة ترامب رغم الوجود الأمني المكثف لجهاز الخدمة السرية، الذي يواجه أيضا تدقيقا يجريه الكونغرس.