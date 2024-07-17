واعتبرت البعثة الإيرانية أن اتهام طهران بمؤامرة ضد ترامب "لا أساس لها وخبيثة".

وقالت أن "ترامب مجرم ينبغي مقاضاته ومعاقبته أمام القضاء لإصداره أمرا بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني".

وأوضحت البعثة أن إيران اختارت المسار القانوني لتقديم ترامب للعدالة.

وكانت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية قد نقلت عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تلقت معلومات مخابرات من مصدر في الأسابيع القليلة الماضية عن مؤامرة إيرانية لمحاولة اغتيال ترامب.

وقالت الشبكة إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما الذي حاول اغتيال ترامب يوم السبت كان على صلة بالمؤامرة.

وقال أحد مراسلي الشبكة على منصة إكس، نقلا عن مسؤول في الأمن القومي الأمريكي، إن جهاز الخدمة السرية وحملة ترامب كانا على علم بالمؤامرة قبل التجمع الانتخابي الذي أقيم يوم السبت.

وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية،أنتوني جوجليلمي، للشبكة الإخبارية إن الجهاز "أضاف في الآونة الأخيرة موارد وقدرات وقائية إلى الإجراءات الأمنية للرئيس السابق".

وقد خضع الجهاز للتدقيق في الأيام القليلة الماضية بعد أنتمكن المسلح المشتبه به من الوصول إلى سطح أحد المباني دون عوائق وأطلق النار مباشرة على ترامب، مما أدى إلى إصابة الرئيس السابق فيأذنه ومقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين آخرين.