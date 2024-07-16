وقالت المصادر إنه لا يوجد ما يشير إلى أن توماس ماثيو كروكس، القاتل المحتمل الذي حاول قتل الرئيس السابق يوم السبت، كان على صلة بالمؤامرة.

وبحسب شبكة سي إن إن، فإن وجود تهديد استخباراتي من وكالة استخبارات أجنبية معادية - وتعزيز الإجراءات الأمنية لترامب - يثير تساؤلات جديدة حول الثغرات الأمنية في تجمع يوم السبت في بتلر، بنسلفانيا، وكيف تمكن رجل يبلغ من العمر 20 عامًا من الوصول إلى مكان قريب على السطح لإطلاق أعيرة نارية أدت إلى إصابة الرئيس السابق.

ليس من الواضح ما إذا كانت تفاصيل التهديد الإيراني قد تمت مشاركتها مع حملة ترامب، التي قالت في بيان: “نحن لا نعلق على التفاصيل الأمنية للرئيس ترامب. يجب توجيه جميع الأسئلة إلى جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوكالة أنتوني غوغليلمي في بيان يوم الأحد إن الخدمة السرية "أضافت مؤخرًا موارد وقدرات وقائية إلى التفاصيل الأمنية للرئيس السابق".

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن مسؤولي الخدمة السرية حذروا حملة ترامب مرارًا وتكرارًا من تنظيم تجمعات في الهواء الطلق، الأمر الذي يشكل مخاطر أكبر من الأحداث التي يمكن للوكالة التحكم في الوصول إليها بشكل أفضل. وقالت المصادر إن التحذيرات كانت ذات طبيعة أكثر عمومية.

وفي مرحلة ما خلال هذه الدورة الانتخابية، توقفت الحملة عن عقد أحداث عفوية غير رسمية حيث لم يتم تفتيش الضيوف من قبل الخدمة السرية مسبقًا بسبب مخاوف أمنية، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لشبكة CNN.

ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي يجري التحقيق في حادث إطلاق النار يوم السبت، التعليق.

وتعهدت إيران مرارا وتكرارا بالانتقام لقتل الجيش الأميركي لقاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني، في يناير 2020.

ويخضع كبار المسؤولين السابقين في إدارة ترامب الذين عملوا في مجال الأمن القومي لإجراءات أمنية مشددة منذ ترك الحكومة.

في أغسطس 2022، أعلنت وزارة العدل عن اتهامات جنائية ضد أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني بزعم محاولته تنظيم اغتيال جون بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لترامب.

وقال المدعون الأمريكيون إن المؤامرة ضد بولتون كانت “على الأرجح انتقاما” لاغتيال سليماني.

وكان وزير الخارجية السابق مايك بومبيو أيضًا هدفًا لمؤامرة الاغتيال الإيرانية، وفقًا لمصدر فدرالي في إنفاذ القانون مطلع على التحقيق ومصدر مقرب من بومبيو.

لعدة أشهر، كان مسؤولو إنفاذ القانون يشعرون بالقلق إزاء التهديد المستمر المتمثل في احتمال قيام إيران بمحاولة اغتيال مسؤولين سابقين في ترامب والرئيس السابق نفسه، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر. لكن المصادر قالت لشبكة "سي إن إن" إن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة تشير إلى ارتفاع كبير في التهديد.

وقال أحد المصادر للشبكة إن التحذيرات بشأن هذا التخطيط العملياتي تزامنت مع زيادة ملحوظة في الرسائل عبر الإنترنت من الحسابات الإيرانية ووسائل الإعلام المدعومة من الدولة التي تذكر ترامب، الأمر الذي أثار مخاوف أمنية بين المسؤولين الأميركيين.