وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن الطائرة تحمل على متنها معدات وفريقا أمنيا استعدادا لزيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن طائرة نتنياهو ستقوم برحلتين منفصلتين إلى واشنطن لتسهيل الرحلة.

ومن المنتظر أن يلقي نينياهو كلمة في الكونغرس الأميركي، وعلى الأرجح سيلتقي الرئيس جو بايدن، وفقا لما ذكرته تقارير سابقة.

ونوهت إلى أن تكلفة الرحلة الواحدة بهذه الطائرة تزيد على 200 ألف دولار.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت في وقت سابق بأن نتنياهو قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة خوفاً من مذكرة اعتقال تعدّها المحكمة الجنائية الدولية حقه.

ونقلت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل" عن الهيئة أن نتنياهو "فكر ثم قرر" عدم زيارة جمهورية التشيك وهنغاريا في طريقه إلى الولايات المتحدة عندما يسافر لإلقاء خطاب أمام الكونغرس في 24 يوليو، وسط مخاوف من أن المحكمة الجنائية الدولية تعد مذكرة اعتقال ضد له.