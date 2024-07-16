واتهم السيناتور عن ولاية أوهايو، الرئيس جو بايدن بـ"جعل الأمر أصعب وأصعب على إسرائيل لكسب الحرب"، متعهداً بـ"إعادة تنشيط عملية السلام بين إسرائيل والسعودية".

وكرر فانس موقف ترامب الأولي بشأن الحرب في غزة، مؤكداً أن إسرائيل تحتاج إلى إنهاء الحرب بسرعة بدلاً من أخذ الوقت الذي تراه ضرورياً.

وقال فانس لمحطة فوكس نيوز، ونقلها الإعلام الإسرائيلي: "أولاً، تريد من إسرائيل أن تنهي هذه الحرب بأسرع ما يمكن لأنه كلما طالت، كلما أصبح وضعهم أصعب. وثانياً، بعد الحرب، نريد إعادة تنشيط عملية السلام بين إسرائيل والسعودية والأردنيين".

وروّج ترامب لهذه الفكرة في البداية، متأسفاً على أن إسرائيل كانت "تخسر معركة العلاقات العامة" بسبب صور الدمار في غزة. ومع ذلك، فقد غير مواقفه لتتماشى مع كبار المتبرعين الجمهوريين اليهود الذين يصرون على أن تأخذ إسرائيل الوقت المطلوب.

وهاجم فانس الرئيس بايدن لتأخيره شحن الأسلحة إلى إسرائيل، وأعرب عن تعاطفه مع الضحايا المدنيين في غزة، مؤكداً أن اللوم يقع على حماس وليس على إسرائيل.