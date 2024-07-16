وأشار مراسلنا إلى أن هذا الإجراء جاء خشية من عملية تسلل.

وأضاف أن الشرطة الإسرائيلية أجرت عمليات تمشيط في المنطقة، بحثا عن متسللين.

وطلب الجيش من المواطنين تجنب المرور عبر تلك الطرق المؤدية إلى المدينة الساحلية في جنوب البلاد.

وفي وقت لاحق، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تأكدت من عدم حدوث تسلل في إيلات وإن الأمور عادت إلى طبيعتها.

من ناحية ثانية، واصل الجيش الإسرائيلي العمليات في مناطق رفح ووسط غزة.

وقال في بيان، إنه خلال اليوم الماضي، قامت "القوات بالقضاء على الإرهابيين بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، وتفكيك فتحات الأنفاق في المنطقة، وقصفت مواقع البنية التحتية الإرهابية التابعة لحماس والتي شكلت تهديدا للقوات".

بالإضافة إلى ذلك، واصلت قوات الجيش الإسرائيلي خلال اليوم الماضي نشاطها العملياتي في منطقة وسط غزة ونفذت غارات على أهداف في المنطقة.



