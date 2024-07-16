وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ "قمة السلام الأولى لم تكن قمة سلام على الإطلاق. لذا، ربما من الضروري أولاً فهم ما يعنيه".

وكان زيلينسكي قال، أمس الاثنين، إنّ روسيا يجب أن تكون ممثلة في القمة الثانية بشأن النزاع في أوكرانيا، بعد محادثات على مستوى عالٍ جرت في سويسرا الشهر الماضي ولم تحضرها موسكو.

ويعكس ترحيب زيلينسكي بمشاركة روسيا في المحادثات تغييراً عن توجه المؤتمر الذي عقده في سويسرا، والذي استبعد فيه بشكل قاطع دعوة موسكو.

واجتمع قادة ومسؤولون من أكثر من 90 دولة في منتجع سويسري في 15 يونيو لحضور قمة استمرّت يومين وخُصّصت لحلّ أكبر نزاع أوروبي منذ الحرب العالمية الثانية.

ولم تكن روسيا والصين حاضرتين.

وانتقد الكرملين الاجتماع بشدّة، مؤكداً أنّ أي محادثات بشأن إنهاء النزاع لا تشمل روسيا لا معنى لها.