وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 9 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود، ومسيرة فوق مقاطعة كورسك، ومسيرة فوق مقاطعة فورونيج، ومسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم".

تدمير 4 مسيرات في روستوف

من ناحيته، أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية دمرت 4 طائرات مسيرة في شمال منطقة روستوف دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وقال غولوبيف في بيان عبر تطبيق تلغرام: "في شمال منطقة روستوف، دمرت قوات الدفاع الجوي 4 طائرات بدون طيار".

وأضاف أنه "بحسب البيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار مادية. ويواصل الجيش صد الهجوم الجوي"، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الاثنين، أن قواتها أسقطت طائرة "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، فيما بلغ مجموع خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي نحو 1900 جندي.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن دفاعاتها الجوية دمرت أيضا 36 طائرة مسيرة أوكرانية، واعترضت 5 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" أميركية الصنع.