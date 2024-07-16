وكان ماسك، مالك "تيسلا" ومنصة "أكس"، قد أعلن السبت تأييده الرسمي لترامب في السباق الانتخابي في نوفمبر القادم.

وفي تعليق على محاولة اغتيال ترامب خلال تجمع انتخابي، كتب ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا أؤيد الرئيس ترامب بالكامل وأتمنى له الشفاء العاجل".

وكان الملياردير إيلون ماسك قد تبرع قبل أيام لمجموعة سياسية تعمل على انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وكان ماسك قد انتقد علانية سياسات بايدن بشأن الهجرة والسيارات الكهربائية وكذلك سنه، لكنه لم يعلن بشكل رسمي دعم أحد المرشحَين في انتخابات نوفمبر.