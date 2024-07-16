جاء هجوم بايدن فور إعلان دونالد ترامب اختيار فانس نائبا مرشحا لمنصب نائب الرئيس.

وقال بايدن في تغريدة على إكس: "جي دي فانس يتحدث كثيرا عن دعم العمال، لكنه وترامب يريدان زيادة الضرائب على أسر الطبقة المتوسطة بينما يعززان المزيد من التخفيضات الضريبية للأغنياء. حسناً، لا أنوي السماح لهم بذلك. وإذا كنتم معي، ادعموني."

في حين ندّدت حملة بايدن بفانس ووصفته بأنه "متطرّف" و"ينكر نتيجة انتخابات 2020، ويدعم حظر الإجهاض على مستوى البلاد".

وأطلقت حملة بايدن صفحة إلكترونية لجمع تبرعات اعتمدت على تحذير الأميركيين من "ترامب وفانس".

وأوضح مصدران لشبكة إن بي سي نيوز أن موقف فانس بشأن الإجهاض سيكون من أهم القضايا التي تسلط حملة بايدن الضوء عليها، بالإضافة إلى آرائه بشأن قبول نتائج انتخابات 2024 بغض النظر عن الفائز.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على تفكير الحملة: "هذا هو الاختبار النهائي لدونالد ترامب".

وأعلن ترامب اليوم الاثنين، اختار عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري في أوهايو، جي دي فانس، مرشحا لمنصب نائب الرئيس.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "بعد مداولات وتفكير مطول، ومع الأخذ في الاعتبار المواهب الهائلة التي يتمتع بها كثيرون آخرون، قررت أن الشخص الأنسب لتولي منصب نائب رئيس الولايات المتحدة هو السيناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو العظيمة".

وكان فانس قد انتقد ذات مرة ترامب بعبارات لاذعة لكنه أصبح بعد ذلك أحد أقوى المدافعين عنه.