وأصبح ترامب المرشح الرئاسي الجمهوري الرسمي بعد حصوله على أصوات عدد كاف من المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

وكان ترامب هو المرشح المفترض لعدة أشهر لكن تصويت مندوبي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي هو الذي جعل الأمر رسميا.

وصل ترامب إلى العتبة اللازمة بأصوات ولايته فلوريدا.

وانطلقت في وقت سابق، أعمال مؤتمر الحزب الجمهوري الأميركي بمدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسون، حيث بدأ المؤتمر الوطني بالوقوف دقيقة صمت "للصلاة من أجل الضحايا وعائلاتهم" في حادث إطلاق النار على تجمع انتخابي لدونالد ترامب يوم السبت.

كما أعلن ترامب خلال الموتمر السناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو جيه دي فانس لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين.

ويستمر المؤتمر الجمهوري العام الذي انطلق اليوم لمدة أربعة أيام.

ويجرى هذا المؤتمر بعد يومين فقط من نجاة ترامب من محاولة اغتيال تعرض لها في تجمع انتخابي في بنسيلفانيا.

وبعد الحادث أعلن ترامب مشاركته في أشغال المؤتمر، حيث ينتظر أن يلقي خطابا أمام الآلاف من مناصريه في الحزب الجمهوري.