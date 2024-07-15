فقد قال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، اليوم الاثنين، أن نتائج "الهجوم المضاد" الذي نفذته القوات الأوكرانية، في المقاطعة كانت "صفرا".

وأضاف روغوف أن القوات الأوكرانية فقد أكثر من 80% من الأراضي التي استولت عليها في صيف 2023، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وقال روغوف إن القوات الأوكرانية تخسر الأراضي التي استولت عليها جراء الهجوم المضاد، الذي نفذته العام الماضي، وكان الثمن حياة عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين.

وأوضح أن "نتائج الهجوم المضاد انخفضت إلى الصفر بفضل الأعمال البطولية والمهنية لقواتنا. واليوم، تم تحرير أكثر من 80% من الأراضي التي كانت محتلة في ذلك الوقت في مناطق فريميفسكي وفاسيليفسكي وأوريخوفسكي".

ووفقا لروغوف، فإنه خلال "الهجوم الأوكراني المضاد"، تمكنت القوات الأوكرانية من السيطرة على بلدتي أوروجايني وستارومايورسكا، الواقعتين عند تقاطع مقاطعتي زابوريجيا ودونيتسك.

وقال إن القوات الروسية تمكنت من "تحرير ستارومايورسكوي في العاشر من يونيو الماضي، وأوروجايني في 14 يوليو الجاري".

وأضاف روغوف، أن رابوتينا هي قرية تقع على خط المواجهة في منطقة أوريخوف بمقاطعة زابوريجيا. وقد قدمته السلطات الأوكرانية على أنه الإنجاز الرئيسي للهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية، منذ يونيو 2023، في مقاطعة زابوريجيا. ومن أجل الاستيلاء عليها، جلبت أوكرانيا إلى المعركة ألوية ذات تدريب غربي.

وأشار روغوف إلى أنه في منتصف مايو الماضي، قامت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، باستعاد هذه القرية بالكامل.