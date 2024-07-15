تفصيلا، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمة ألقاها بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض على ضرورة توحيد الأميركيين المنقسمين بعد محاولة اغتيال تعرض فيها منافسه الجمهوري دونالد ترامب للإصابة في أثناء تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.

قال بايدن إن إطلاق النار على ترامب "يدعونا جميعا إلى التروي.. ولحسن الحظ أن ترامب لم يصب بجروح خطيرة".

أبرز ما قاله بايدن:

نحتاج إلى خفض حدة التوتر في السياسة فنحن جيران وأصدقاء ولسنا أعداء.

إطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب يدعونا لاتخاذ خطوات إلى الوراء وسعيد لأن ترامب لم يصب بجروح خطيرة.

لا نعرف دوافع مطلق النار على ترامب ولا نعلم إن كان قد حصل على مساعدة أو دعم.

سأواصل الدفاع عن ديمقراطيتنا وسيادة القانون ولا يوجد أهم من وحدتنا.

لا مكان في أميركا لمثل هذا النوع من العنف، لا استثناءات.

لا يوجد عنف في الشوارع فهذا ما يجب أن تكون عليه ديمقراطيتنا وعلينا حل الخلافات من خلال صناديق الاقتراع.

كانت هذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها بايدن المكتب البيضاوي الرسمي للتعليق على قضايا ذات أهمية كبرى للأميركيين منذ توليه السلطة في عام 2021.

وظهور بايدن في المكتب البيضاوي يتيح له تسليط الضوء على قوة شاغل المنصب، وهي صورة رمزية مهمة في الوقت الذي يتصدى فيه لمساعي بعض أعضاء حزبه الديمقراطي الذين يطالبون الرئيس البالغ من العمر 81 عاما بالتنحي عن خوض انتخابات الرئاسة بسبب مخاوف من افتقاره إلى القدرة الذهنية.

ورغم أن العنف المسلح يعد حقيقة من حقائق الحياة في الولايات المتحدة فإن العنف السياسي أمر نادر للغاية.

ويحاول بايدن وفريقه رسم مسار جديد لحملته في أعقاب إطلاق النار على ترامب، الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري الذي يعتبره بايدن تهديدا للديمقراطية الأميركية إذا انتُخب في الخامس من نوفمبر.

وألغت الحملة الهجمات اللفظية على الرئيس السابق للتركيز بدلا من ذلك على المستقبل.

وبعد ساعات من إطلاق النار خلال التجمع الانتخابي لترامب بدأت حملة بايدن في وقف الإعلانات التلفزيونية وتعليق الاتصالات السياسية الأخرى.

جيل تتحدث إلى ميلانيا

ذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض أن السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن أجرت اتصالا هاتفيا مع السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب.

جاء ذلك بعد يوم من نجاة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي له بولاية بنسلفانيا.