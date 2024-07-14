ويظهر الفيديو الذي التقط من خلف ترامب، ظهر المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية أثناء حديثه في تجمع انتخابي، ثم لحظة إطلاق النار وإصابة ترامب في أذنه.

وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال، السبت، خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا، قبل أيام من قبول ترشيح الحزب الجمهوري للمرة الثالثة.

وأدى وابل من إطلاق النار إلى إثارة حالة من الذعر، وحاصر جهاز الخدمة السرية الرجل الملطخ بالدماء، الذي قال إنه أصيب برصاصة في أذنه اليمني.

وسارع ترامب إلى سيارته بينما كان يضرب بقبضته في الهواء استعراضا للتحدي.

وقالت حملة ترامب إن المرشح الجمهوري "على ما يرام" بعد إطلاق النار.

وكتب الرئيس السابق على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به: "عرفت على الفور أن هناك خطأ ما، حيث سمعت صوت أزيز وطلقات نار، وشعرت على الفور برصاصة تخترق الجلد. حدث نزيف كثير".

وقالت السلطات إن شخصا قتل إلى جانب تحييد المهاجم، وأصيب اثنان من حضور التجمع الانتخابي بجروح خطيرة.

وهاجم مطلق النار ترامب من موقع مرتفع خارج مكان التجمع الانتخابي، مشيرة إلى أن ترامب بخير.