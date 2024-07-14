وقال الملياردير الأميركي الشهير إيلون ماسك: "أنا أؤيد الرئيس ترامب بشكل كامل وأتمنى له الشفاء العاجل".

كما تحدث عدد من الرياضيين المحترفين بالولايات المتحدة عن الحادث حيث نشر نجم الغولف برايسون ديشامبو عبر منصة إكس: "لا مكان للعنف في هذا العالم. أصلي من أجل الرئيس ترامب وعائلته. أتمنى الشفاء العاجل".

بينما قال نجم فنون القتال المختلط كونور ماكغريغور :"كان من المفترض أن يكون مليارديرًا يبلغ من العمر 78 عامًا على متن يخت في جولة على ملاعب الجولف في البحر الأبيض المتوسط. لكنه لم يفعل. إنه في بنسلفانيا يبصق الرصاص! يركض من أجل حب بلاده".

كما وصف نجم رياضة يو إف سي (UFC) القتالية شون ستريكلاند بأنه "وحشي" بينما قال زميله في اللعبة كولبي كوفينجتون عن الرئيس السابق أنه "الرجل الأكثر صلابة على وجه الأرض".

لاعب كرة السلة السابق رويس وايت، علق بشكل تحذيري عبر منصة إكس: "كل الوطنيين انتبهوا، الحمد لله أن الرئيس نجا. ستُسجل شجاعته كلحظة محورية في التاريخ الأمريكي. لن نتراجع خطوة واحدة إلى الوراء. سنفوز! بارك الله في أمريكا".

وعلق بطل فريق أورلاندو ماجيك لكرة السلة جوناثان إسحاق قائلاً: "صلوا من أجلكم!! سعداء بنجاة ترامب من أجل عائلته وأمريكا. من مؤمن إلى آخر، قد نقف من أجل الحقيقة، ونحب أعداءنا".

ونشر نجم فريق نيويورك غيتس لكرة القدم الأميركية سوس جاردنر على منصة إكس وكأن ترامب قد أصبح رئيسا للولايات المتحدة: "سيداتي وسادتي.. الرئيس دونالد ترامب".