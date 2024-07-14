فالصورة التي قام فيها ترامب ‎برفع قبضته بتحدٍ بعد محاولة الاغتيال لها دلالات سياسية كبيرة ‎ومن المحتمل أن تعيد تشكيل حملته الانتخابية وصورته العامة.

وتثير رؤية ترامب المصاب التعاطف من الجمهور، خارج دائرة مؤيديه المتحمسين، فصورته كضحية لمحاولة اغتيال من شأنها أن تحفز الدعم له وتزيد من لحمة قاعدته.

تغطية الإعلام والتصور العام

‎ستهيمن هذه الصورة على التغطية الإعلامية، وتحول السجال بعيدا عن قضايا أخرى كملفات ترامب القضائية وتركز انتباه الجمهور على محنته الشخصية.

مثل هذه التغطية الواسعة يمكن أن تعيد تشكيل تصور الجمهور عن دوافع ترامب السياسية وإعادة تصويره كشخص لا يقاتل فقط في معركة سياسية لدوافع شخصية أو طمعاً بمكتسبات المنصب بل صاحب قضية يواجه من أجلها تهديدات لحياته.

زيادة في الاستطلاعات

‎في أعقاب محاولة الاغتيال، قد نشهد ارتفاعاً في شعبية ترامب، خاصة بين الناخبين المترددين الذين قد يتأثرون بالأحداث الدرامية.

يعتمد ذلك على نجاح حملة ترامب في الاستفادة من هذا الحادث يعزز من سردية البطولة والشجاعة.

وإن تصويره كقائد يواجه الخطر بشجاعة ويبقى ملتزما بقضيته يمكن أن يعزز جاذبيته للناخبين الباحثين عن قيادة قوية.

التركيز على القانون والنظام

يوفر الحادث فرصة لترامب للتأكيد على موضوعات القانون والنظام، وهي عنصر رئيسي في حملاته السابقة.

يمكنه أن يجادل بأن رئاسته حاسمة للحفاظ على الأمن والاستقرار، مما يجذب الناخبين القلقين من العنف المتزايد في الولايات المتحدة.

‎الإرث طويل الأمد

‎صورة ترامب المصاب المتحدي ستتحول سريعاً إلى أيقونة لمسيرته السياسية الشخصية وللتاريخ السياسي لأميركا، مما يعزز إرثه بين مؤيديه.

‎تآكل مصداقية الليبراليين

‎إغفال الليبراليين السابق لتحذيرات ترامب بأنه قد يكون مستهدفا بمؤامرة اغتيال سيزيد من تآكل مصداقيتهم.

هذا الحادث، الذي يثبت وجود تهديد حقيقي، يمكن أن يقدم كتأكيد لتحذيرات ترامب، مما يلقي بظلال من الشك على قدرة الليبراليين على الاعتراف ومعالجة المخاوف الأمنية بجدية.