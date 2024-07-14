ويمكن مشاهدة ترامب الذي كان يرتدي بدلة كحلية اللون وقميصا أبيض بدون ربطة عنق، وهو ينزل على سلم طائرته فيما كان رجل أمن مسلح متواجدا في المكان.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب في نيوجيرسي حيث سيمضي الليل.

ماذا حدث؟