وقال النائب ديريك فان أوردن (جمهوري من ولاية ويسكونسن) بعد وقت قصير من إطلاق النار: "نجا الرئيس ترامب من هذا الهجوم، لقد فاز في الانتخابات".

ولم يذهب جمهوريون آخرون، إلى هذا الحد، لكن كثيرين توقعوا أن يعزز إطلاق النار الدعم للرئيس ترامب في انتخابات نوفمبر.

لقد نشر بعض الجمهوريين في الكونغرس، مثل النائب مايك كولينز (جمهوري من جورجيا)، نظريات مفادها أن جو بايدن "أرسل الأوامر" بإطلاق النار.

وقال السناتور مايك لي (جمهوري من يوتا)، في بيان مشترك مع مستشار الأمن القومي السابق لترامب، إن بايدن يجب أن يأمر على الفور المدعين العامين بإسقاط التهم الفيدرالية ضد ترامب كجزء من الجهود الرامية إلى "خفض درجة الحرارة السياسية".

من جانبه، قال النائب أنتوني دي إسبوزيتو (جمهوري من نيويورك)، إنه في حين يعتقد أن قضايا مثل أمن الحدود والاقتصاد ستقود ترامب بالفعل إلى النصر، فإن تداعيات إطلاق النار "لا شك أنها تجعل الناس يريدون الخروج للتصويت".

ويبدو أن التداعيات ستمتد إلى ما هو أبعد من السياسة، حيث دعا أعضاء من كلا الحزبين إلى إجراء تحقيق في الأمر.

وقد أشار رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر (جمهوري من ولاية كنتاكي) بالفعل إلى أنه يخطط لعقد جلسات استماع بشأن إطلاق النار، على الرغم من وجود انقسام بين الجمهوريين حول ما إذا كان ينبغي توجيه أصابع الاتهام إلى الخدمة السرية، أو الانتظار لمعرفة ما ستقوله التحقيقات الرسمية.

وقال كومر في بيان: "هناك العديد من الأسئلة والأميركيون يطالبون بالإجابات، لقد اتصلت بالفعل بالخدمة السرية للحصول على إحاطة وأدعو أيضًا مديرة الخدمة السرية كيمبرلي شيتل للحضور إلى جلسة استماع، سترسل لجنة الرقابة دعوة رسمية قريبا".

وقال أحد المشرعين الجمهوريين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الموقف، لصحيفة "بوليتيكو": "كيف سمحت الخدمة السرية لشخص يحمل سلاحًا أن يكون على مقربة من الرئيس".

واستنكر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حادثة إطلاق نار في تجمع انتخابي ببنسلفانيا أصيب خلالها بجروح.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "تعرضت لإطلاق نار اخترق الجزء العلوي من أذني اليمنى".

وأضاف: "نزفت كثيرا وأدركت حينها ما كان يحدث".

واختتم منشوره قائلا: "من غير المعقول أن يحدث عمل كهذا في بلدنا".

وذكرت وسائل إعلام أميركية السبت أن المُشتبه في إطلاقه النار خلال تجمع انتخابي حاشد للمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية ترامب السبت قد لقي حتفه.