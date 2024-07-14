وقال الأمن الداخلي: "نتعاون مع حملتي ترامب وبايدن ونتخذ كل التدابير الممكنة لضمان سلامتهما وأمنهما".

وأضاف وزير الأمن الداخلي الأميركي: "الأمن الداخلي وجهاز الخدمة السرية يعملان مع أجهزة إنفاذ القانون للتحقيق في إطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب".

وقالت وسائل إعلام أميركية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتولى التحقيق في الحادث.

وفي سياق متصل، أعلنت شرطة نيويورك تكثيف الإجراءات الأمنية عند برج ترامب ومعالم بارزة أخرى في المدينة بعد حادث إطلاق النار.

وذكر جهاز الخدمة السرية في بيان السبت أنه قتل أحد الحاضرين وأصيب اثنين آخرين بجروح خطيرة جراء إطلاق نار خلال تجمع ترامب الانتخابي.

وكان ترامب قد قال إنه أصيب برصاصة في أذنه، وذلك بعد إجلائه من التجمع الانتخابي السبت.

وكتب على منصته "تروث سوشال": "لقد أصابتني رصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى. من غير المعقول أن يحدث عمل كهذا في بلدنا".