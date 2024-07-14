وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه "منزعج من المشاهد المروعة في تجمع انتخابي للرئيس (الأميريكي السابق) ترامب".

وأضاف ستارمر في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد: "لا مكان للعنف السياسي في مجتمعاتنا بأي شكل من الأشكال، وقلوبنا مع جميع ضحايا هذا الهجوم".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جانبه قال الأحد إنه وزوجته سارة "صُدما بالهجوم الواضح على الرئيس (دونالد) ترامب".

وكتب نتنياهو على منصة إكس "نصلي من أجل سلامته وشفائه العاجل".

أما رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا فشدد اليوم الأحد على أنه "يجب علينا الوقوف بحزم ضد أي شكل من أشكال العنف الذي يتحدى الديمقراطية".

كذلك قال الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن "العنف السياسي غير مقبول أبدا".

وفي منشور على "إكس"، كتب ترودو: "لقد ساءني إطلاق النار على الرئيس السابق ترامب. العنف السياسي غير مقبول أبدا. أفكاري مع الرئيس السابق ترامب ومن كانوا في التجمّع ومع جميع الأميركيين".

كما قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن "أفكاره وصلواته" مع ترامب.

وألقى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي باللوم على "اليسار الدولي" بعد محاولة استهداف ترامب، حيث كتب على إكس "خوفا من الخسارة في الانتخابات، يلجأون إلى الإرهاب لفرض أجندتهم المتخلفة والاستبدادية".