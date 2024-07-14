وقال ريتشارد غولدنغر، المدعي العام لمقاطعة بتلر عبر شبكة "سي إن إن" الأميركية، إن المشتبه في إطلاقه النار خلال تجمع انتخابي لترامب كان خارج المكان الذي أقيم فيه التجمع في الهواء الطلق.

وأضاف غولدنغر "لا أعرف كيف وصل إلى المكان، لكنه كان في الخارج"، مشيرا إلى أنه لا تتوافر لديه معلومات عن هويته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يعتقد بأنها لمطلق النار على التجمع الانتخابي لترامب.

وكان جهاز الخدمة السرية قد أعلن في بيان السبت مقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة جراء إطلاق النار خلال التجمع الخاص بترامب.

وذكر البيان أن دويّ إطلاق نار سُمع الساعة 18:15 (22:15 توقيت غرينيتش)، مشيرا إلى أن المشتبه به "أطلق النار مرات عدة من موقع مرتفع"، وأن عناصر من جهاز الخدمة السرية "حيّدوا" مطلق النار.

وكشف ترامب أنه أصيب برصاصة في أذنه، وذلك بعد إجلائه من التجمع الانتخابي.

وكتب على منصته "تروث سوشال": "لقد أصابتني رصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى. من غير المعقول أن يحدث عمل كهذا في بلدنا".