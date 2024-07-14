ووصف جوزيف ماين لـ"سي إن إن" ما حدث خلال التجمع الانتخابي لترامب قائلا: "عند إطلاق النار، بدا الأمر وكأننا على وشك مشاهدة عرض للألعاب النارية".

وأضاف ماين: "ظن فريق ممن كانوا في القسم الخلفي بالتجمع أن الأمر مزحة، بينما لم يكن الوضع كذلك بالنسبة لآخرين استنتجوا أن الوضع خطير".

ووصف ماين رؤية رجل في المدرجات القريبة منه مصابا بطلق ناري في رأسه، وامرأة أخرى قريبة تصاب في ذراعها.

وتابع قائلا: "كان من الصعب معرفة الاتجاه الذي جاء منه إطلاق النار. الشرطة تحركت بسرعة لإخلاء المدرجات".

ودعاالرئيس الأميركي جو بايدن إلى إنهاء العنف السياسي بعد واقعة إطلاق النار، وقال في تصريحات بثها التلفزيون إن ترامب في حالة جيدة على ما يبدو.

وشدد بايدن على أنه "لا مكان في أميركا لهذا النوع من العنف. إنه أمر مقزز. يجب على الجميع إدانته".

وأوضح أنه أحيط علما بالواقعة بشكل كامل، ويعتزم التحدث إلى ترامب.

حملة ترامب تعلّق

أعلنت حملة ترامب الانتخابية السبت أن المرشح الجمهوري للرئاسة "بخير" ويجري فحصه في منشأة طبية، بعد أن أجلي من على منصة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا إثر إطلاق نار.

وأفاد المتحدث باسم الحملة ستيفن تشونغ "يشكر الرئيس ترامب قوات إنفاذ القانون وأول المستجيبين على سرعة تصرفهم خلال هذا العمل الشنيع. ترامب بخير ويجري فحصه في منشأة طبية محلية".