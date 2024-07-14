وجاءت المكالمة الهاتفية بين غالانت وأوستن بعد ساعات من تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية كبيرة على منطقة المواصي بقطاع غزة يوم السبت، أسفرت عن مقتل العشرات.

وأكد الوزيران أوستن وغالانت من جديد وفق البيان الصادر عن "البنتاغون" على "الأهداف المشتركة المتمثلة في ضمان الهزيمة الدائمة لحماس وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن".

كذلك شدد الوزير أوستن وفق البيان على "أهمية اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 91 فلسطينيا على الأقل قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منطقة المواصي المخصصة للنازحين في القطاع يوم السبت، وهو الهجوم الذي قالت إسرائيل إنه استهدف محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة (حماس).

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لم يتضح بعدما إذا كان الضيف قد قتل، مضيفا في مؤتمر صحفي "في كلتا الحالتين سنصل إلى قيادات حماس بأكملها".

ووفق الجيش الإسرائيلي فإن الهجوم على الضيف استهدف أيضا رافع سلامة قائد كتيبة خان يونس.

ووصف الجيش سلامة والضيف بأنهما من العقول المدبرة لهجوم السابع من أكتوبر الذي أشعل فتيل الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة.