وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، إن موسكو تابعت زلات لسان بايدن مثل باقي دول العالم لكنه أردف "هذا ليس موضوعنا. وإنما موضوع الولايات المتحدة، دع الناخبين الأميركيين يحددون فرص المرشحين (للرئاسة)".

وجاءت تصريحات الكرملين بعدما أخطأ بايدن وقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أن يتدارك الأمر، وفي زلة لسان أخرى، وصف بايدن منافسه الجمهوري دونالد ترامب بأنه نائب الرئيس.

وقال بيسكوف إن الكرملين لاحظ ما وصفها بتصريحات مهينة من بايدن بشأن بوتين.

وأوضح أن هذا السلوك من قبل بايدن لا يزال سلوكا غير مقبول على الإطلاق أن يتحدث رئيس الدولة بهذه الطريقة. وهذا كلام غير محترم تجاه رؤساء الدول الأخرى.. ومثل هذا السلوك لا يجعل أي رئيس أميركي يبدو على ما يرام"، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وبحسب الموقع الإخباري الروسي، فقد حاول بايدن، في مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو إهانة الزعيم الروسي بالقول إن "أعمق وأقدم مخاوف أوروبا عادت إلى الحياة لأن قاتلا مجنونا يزحف".

وقال بيسكوف: "هذا ما نوليه اهتماما فوريا، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لنا".

وكان بايدن قد أخطا حين قام بتقديم زيلينسكي وقال: "رئيس أوكرانيا بوتين".

وأشار بيسكوف إلى هذه الزلة من قبل بايدن، موضحا أن الرئيس ارتكب هذا الخطأ لأن "تركيزه كان منصبا بشدة على هزيمة بوتين".