فقد كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لتعيين رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر بديلا لوزير الدفاعي يوآف غالانت الذي قد يتجه نتنياهو لإقالته قريبا وهو مؤشر على حجم الانقسامات بين الحكومة والمؤسسة العسكرية إلى جانب الخلافات المتصاعدة مع الأحزاب الدينية على خلفية قرار تجنيد الحريديم.

فمن هم الحريديم؟

يعد اسم "حريديم" جمعا لكلمة "حريدي" وتعني باللغة العبرية "التقي"، هم يهود أرثودوكس متشددون يتبعون التوراة في معتقداتهم.

يتكونون من مجتمعات مختلفة، تتمحور كل منها حول "حاخام" أي مرجع ديني مهم في الشريعة اليهودية.

يصل عددهم في إسرائيل الى 1.28 مليون ويمثلون %6.13 من إجمالي السكان.

عارض الكثير منهم إقامة دولة إسرائيل ولا يشاركون عادة في الاحتفالات الوطنية.

توفر لهم إسرائيل استقلالية واسعة في التعليم.

تعارض الجماعة تجنيد الشباب في الجيش بحجة ان دراستهم الدينية أكثر اهمية.

وفي هذا الشأن، أفاد أمير أورين، محرر شؤون الدفاع في صحيفة "هآرتس"، خلال حوار مع غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" أن مؤسسي دولة إسرائيل كانوا واضحين في منهجهم. إذ استلهموا نموذج ونستون تشرشل عند تأسيس وزارة الدفاع بقيامه بتولي حقيبة الوزارة بنفسه.

وفي سياق مماثل، سعى نتنياهو إلى تحقيق أهداف مشابهة من خلال توليه منصب وزير الدفاع بالإضافة إلى دوره كرئيس للوزراء.